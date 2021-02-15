Российский фермер огородил свою землю надгробиями с кладбища

В Хакасии местный фермер огородил свой земельный участок в поле надгробиями с соседнего кладбища. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как установлено в результате прокурорской проверки, россиянин в период с декабря 2020-го по февраль 2021 года уничтожил 14 надгробий с могил умерших. Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение надмогильных сооружений». Кроме того, в отношении фермера оставлен административный протокол по статье «Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение», проводится расследование.

В ноябре 2020 года российскую дорогу в Иркутской области посыпали человеческими останками. Жители города Киренска заметили на дороге череп и кости после того, как подрядчик посыпал ее песком из-за льда. По одной из версий, землю взяли рядом с кладбищем, по другой — привезли с карьера, в котором могли находиться останки участников Гражданской войны.