Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами в новостройках

Районами «старой» Москвы с самыми дешевыми квартирами на первичном рынке по состоянию на февраль 2021 года стали Северный (в среднем 134,3 тысячи рублей за «квадрат», 6,8 миллиона рублей за объект), Бирюлево Восточное (153,2 тысячи рублей, 9,7 миллиона рублей) и Котловка (162,5 тысячи рублей, 8,3 миллиона рублей). Об этом говорится в материале федерального портала «Мир квартир», поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Также эксперты назвали Зеленоград (165,4 тысячи рублей, 9 миллионов рублей) и Некрасовку (170,4 тысячи рублей, 8,3 миллиона рублей). Если говорить о Новой Москве, то наиболее доступными районами оказались Новофедоровское (99,3 тысячи, 4,6 миллиона), Первомайское (108,7 тысячи, 5,6 миллиона), Щербинка (121 тысяча, 6 миллионов), Троицк (145,6 тысячи, 6,1 миллиона) и Десеновское (148,2 тысячи рублей, 6,7 миллиона рублей).

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За год цены снизились только в шести районах. Специалисты объясняют это окончанием реализации квартир в дорогих проектах. Из-за этого на рынке остались более дешевые, либо вышли новые по относительно доступным ценам. К таким локациям отнесли Ясенево (минус 20,5 процента), Лианозово (минус 18,4 процента), Очаково-Матвеевское (минус 9,2 процента), Свиблово (минус 8,2 процента), Донской (минус 3,5 процента) и Беговой (минус 1,5 процента). В среднем по столице цена квадратного метра в новостройках составила 268 тысяч рублей (плюс 17,2 процента за год), а средняя цена лота — 15 миллионов рублей (плюс 15 процентов).

Самым дорогим районом эксперты признали, в частности, Пресненский — в среднем 426,6 тысячи рублей за квадратный метр, 33,3 миллиона рублей за квартиру. В первую пятерку также вошли Красносельский (388,6 тысячи, 29,9 миллиона), Даниловский (370,9 тысячи, 21,9 миллиона), Аэропорт (340,6 тысячи, 28,7 миллиона) и Басманный (338,3 тысячи рублей, 23,6 миллиона рублей).

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