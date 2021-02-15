Российский миллиардер решил продать самолет стоимостью 60 миллионов долларов

Российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев выставил на продажу свой самолет Airbus A319 в конфигурации CJ (corporate jetliner) стоимостью 60 миллионов долларов. Объявление появилось на сайте брокера бизнес-джетов Opus Aero.

В 2019 году Airbus Рыболовлева вошел в десятку самых дорогих самолетов российских бизнесменов.

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Как рассказал РБК источник в окружении бизнесмена, продажа самолета осуществляется «в рамках пересмотра и обновления их транспортной инфраструктуры». Семья миллиардера решила заменить самолет на новый, более современный, с улучшенными техническими характеристиками и более экономичным расходом топлива.

Forbes оценивал стоимость самолета в 60 миллионов долларов. Регистрационный номер самолета — M-KATE. Предполагается, что такое сочетание может быть отсылкой к имени дочери бизнесмена — Екатерины.

Бизнес-джет рассчитан на 14 пассажиров. Airbus A319CJ может подниматься на высоту 12,5 километра, развивать скорость до 850 километров в час и преодолевать до 11 тысяч километров без дозаправки. На борту есть столовая, спальня, ванная комната и две гостиных, одна из которых оснащена 65-дюймовым экраном для просмотра фильмов.

5 февраля сообщалось, что Рыболовлев в третий раз выставил на продажу собственную яхту Anna I. Он хочет избавиться от судна за 53,9 миллиона евро. В 2017 году яхта оценивалась в 65 миллионов, но тогда покупателя на нее не нашлось. После этого стоимость снизилась до 59 миллионов, но также безрезультатно.