Россияне увидят сближение Луны и Марса: явление смогут наблюдать жители Башкирии в ночь с 18 на 19 февраля. Информация об этом размещена на сайте уфимского городского планетария.

Отмечается, что 18 февраля с наступлением темноты (около 20:00) оба светила будут видны рядом «высоко над южным горизонтом в созвездии Овна».

Марс будет виден над растущей Луной как яркая желтая звезда. При этом оба светила зайдут за горизонт еще ночью: Луна — в 1:48, а Марс — в 2:47 по местному времени.

В декабре 2020 года сообщалось, что россияне увидят Великое соединение Сатурна и Юпитера, уникальное астрономическое явление в южных регионах страны.

Ранее международная группа ученых впервые зафиксировала сигнал с планеты у другой звезды — из созвездия Волопас. По словам астрономов, если данные подтвердятся, то источником радиоволн впервые станет планета, вращающаяся вокруг другой звезды. Согласно теоретическим предсказаниям, сила и поляризация сигнала соответствуют магнитному полю планеты, относящейся к газовому гиганту типа «горячий Юпитер».