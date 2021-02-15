Бывшая супруга Епифанцева решила судиться с напавшей на нее женщиной

Бывшая супруга актера Владимира Епифанцева артистка Анастасия Веденская решила судиться с напавшей на нее в одном из баров Санкт-Петербурга женщиной. Об этом рассказал адвокат актрисы в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ. Запись выпуска доступна на YouTube.

Законный представитель Веденской утверждает, что причиненный ей вред можно расценивать как тяжкий. «Анастасия настроена привлечь данную девушку к ответственности без всякой компенсации. Ей не нужны деньги и извинения, она просто хочет наказать ее по всей строгости закона, а в этом случае законом предусмотрено лишение свободы до семи лет», — отметил адвокат.

Сообщается, что врачи поставили Веденской диагноз — закрытая черепно-мозговая травма. Экс-супруга Епифанцева также выложила фотографии травм после драки в Instagram.

О драке с участием актера Владимира Епифанцева сообщалось 11 февраля. Тогда же в сети появилась видеозапись произошедшего. Позже звезда «Зеленого слоника» прокомментировал драку, заявив, что хвалящие его подписчики «похожи на стадо».