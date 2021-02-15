Попавший в больницу после драки с Епифанцевым режиссер рассказал о конфликте

Пострадавший в драке с актером Владимиром Епифанцевым режиссер Ростислав Мусаев раскрыл подробности конфликта, развернувшегося в одном из баров Санкт-Петербурга. Он посвятил произошедшему пост в Instagram, выложив фото из больницы.

«Я защищал не свою девушку, это не моя жена, я защищал девушку, видя, как обращается с ней здоровенный мужик. И если была бы на том месте ваша жена, скорее всего, я бы сделал то же самое. Просто стоять и смотреть — не моя история», — подчеркнул Мусаев.

Режиссер отметил, что был поражен реакцией интернет-пользователей на произошедшее: «Сил нет, какой злой человек в интернете, и какова сила его агрессии и злобы на все вокруг».

Кинематографист добавил, что находится в больнице и ждет результатов анализов.

Подробности инцидента Мусаев также раскрыл в комментарии порталу «СтарХит». В ночь на 11 февраля Мусаев отправился в ресторан вместе с членами съемочной группы его фильма «Дочь тьмы», среди которых была актриса Анастасия Веденская, бывшая жена Епифанцева. Между Веденской и еще одной девушкой по имени Виктория разгорелась словесная перепалка, в финале которой Виктория встала и бросила несколько бокалов на стол. Один из бокалов попал в Веденскую, у нее пошла кровь. Двое мужчин — Александр, муж Виктории, и Максим, друг Веденской, начали драться. После этого в ресторане появился босой Епифанцев.

«Он такой заряженный на драку, понятно, ему наговорили всего, тем более Настя была в крови. Владимир подошел к Вике, взял ее за шею и стал таскать. Я понял, что сейчас случится страшное, и я должен переключить его внимание на себя. В итоге Епифанцев нанес мне несколько ударов, разбил нос, правда крови было немного, у меня, похоже, сосуды крепкие», — сказал Мусаев.

О драке с участием Епифанцева стало известно 11 февраля. В сети также появилось видео произошедшего. При этом сам Епифанцев прокомментировал драку, заявив, что хвалящие его подписчики «похожи на стадо».