Тучный мужчина девять недель боролся c COVID-19 и удивил своим преображением

Житель Северо-Западной Англии, Великобритания, который девять недель боролся с новой коронавирусной инфекцией, удивил окружающих своим преображением. Об этом сообщает газета Manchester Evening News.

50-летний Даймон Кейт (Daimon Keith) попал в больницу в марте прошлого года, жалуясь на проблемы с дыханием. Отца двух детей, страдавшего ожирением, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако даже этого было недостаточно, чтобы нормализовать его состояние.

Врачам пришлось применить экстракорпоральную мембранную оксигенацию — инвазивный метод насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности. Тучный пациент провел в больнице около двух месяцев, борясь с COVID-19, и в результате ему это удалось.

После выписки Кейт решил изменить образ жизни. Он бросил курить и пить алкоголь, а также стал посещать спортзал, благодаря чему похудел на 30 килограммов и преобразился. «Я был жутко толстым, когда заразился коронавирусом, — утверждает он. — Я мог умереть в больнице, ведь лишний вес уж точно не способствовал моему выздоровлению».

Ранее сообщалось о жительнице английского города Ливерпуль, Великобритания, которая изменилась до неузнаваемости после того, как сбросила 50 килограммов за девять месяцев. Она призывает желающих похудеть идти к своей цели постепенно и хвалить себя даже за небольшие достижения.