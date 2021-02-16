Кардиолог перечислила неочевидные признаки распространенных болезней

Свидетельствовать о распространенных заболеваниях сердечно-сосудистой системы могут неочевидные и разнообразные признаки. Их перечислила доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава Нана Погосова в разговоре с «Комсомольской правдой».

Так, на гипертонию могут указывать следующие симптомы: головные боли или чувство тяжести в голове, часто в затылочной области; тошнота; головокружение; шум в ушах; нарушение четкости зрения, мелькание мушек или бликов перед глазами; сердцебиение, дискомфорт в области сердца; одышка при физической нагрузке; изменчивость настроения, ощущение внутренней напряженности, волнение; потливость, повышенная утомляемость; слабость, беспокойный сон.

Признаками атеросклероза могут быть кожные образования — ксантомы (локальные отложения холестерина и триглицеридов), которые говорят о нарушении липидного обмена. «Они имеют желтовато-бурый цвет и безболезненны, могут быть плоскими или в виде узелков, локализуются обычно на коже век, шеи, разгибательной поверхности рук», — рассказала Погосова.

Также на эту болезнь могут указывать боль в мышцах ног и выпадение волос на ногах. Эти симптомы появляются из-за нарушения периферического кровообращения. Состояние ротовой полости тоже связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Так, при пародонтозе и кариесе патогенные бактерии попадают в кровь, что значительно повышает риск развития воспалительного процесса в сосудах, а значит, и риск атеросклероза.

Заподозрить стенокардию можно при приступе боли в грудной клетке, чаще всего за грудиной. Боль может отдавать в левую половину грудной клетки, в шею, челюсть, в левое плечо, руку и под левую лопатку. Иногда вместо боли может появиться чувство дискомфорта в груди или внезапно возникшие одышка и слабость. Такие приступы, как правило, возникают при физической нагрузке и во время эмоционального возбуждения, стресса. Они длятся в среднем от двух до пяти минут.

Ранее кардиолог Галина Лазаренко рассказала, что симптомами «тихого инфаркта» могут быть нетипичные проявления сердечного приступа, например, одышка, ощущение тяжести, жжения, приступы слабости, усталости, внезапно развившиеся нарушения ритма сердца.