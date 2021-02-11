Врач назвал необычные причины головной боли

Врач-ангионевролог, доктор медицинских наук Евгений Широков перечислил необычные причины головной боли. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

Он успокоил зрителей, заявив, что головные боли зачастую не связаны с каким-либо заболеванием, а могут быть следствием изменения образа жизни. В частности, этот синдром может появиться из-за малоподвижного образа жизни. «Могут возникать раздражения нервных окончаний, это приводит к мышечному спазму, который приводит к нарушению венозного оттока. Это создает все условия для возникновения головной боли», — объяснил медик.

Еще одной возможной причиной болей Широков назвал духоту в помещении. Так, недостаток кислорода, избыток углекислого газа и повышенная температура в совокупности приводят к сосудистым спазмам и повышению внутричерепного давления.

Чтобы избежать болей в голове, врач посоветовал также ежедневные получасовые прогулки, душ, а также обратить внимание на режим дня.

10 февраля невролог перечислила семь признаков «тихого инсульта» — острого нарушения мозгового кровообращения, которое не влечет за собой выраженной клинической симптоматики. По словам специалиста, следует обращать внимание на внезапно появившееся головокружение; нарушения походки и зрения; развитие косоглазия; потерю четкости речи; начавшуюся асимметрию лица; ощущения онемения, а также появление чувства слабости в конечностях.

Ранее врач-кардиолог Наталья Гаврилюк назвала условия для срочной госпитализации при низком давлении. По ее словам, условно опасное давление — 90/60 миллиметров ртутного столба. Однако если такое давление в принципе характерно для человека, то паниковать не следует. В том случае, если у пациента никогда не наблюдалось снижения артериального давления, и вдруг оно начало резко падать в сочетании с такими симптомами, как холодный пот, боли в грудной клетке, одышка и тахикардия, следует обязательно вызвать скорую. Врачам необходимо в обязательном порядке исключить острые состояния, такие как инфаркт миокарда или инсульт.