Мир
 
Последние новости
Спецпредставитель Путина вмешался в дискуссию о памятнике Дзержинскому
Девушка-боец MMA показала глубокое декольте и поразила фанатов
Стюардесса рассказала правду об изменах пилотов и бортпроводниц на работе
Украинская модель с аномально большими щеками показала зубы и испугала фанатов
Российский студент убил одногруппника из-за девушки и спора о чести
Питон съел двухмесячного щенка и выплюнул его на глазах у змеелова
Россия отказалась освобождать Навального по требованию Евросоюза
Украинского оппозиционера Шария заподозрили в госизмене и работе на Россию
Стал известен соперник россиянина Карацева в полуфинале Australian Open
Новости партнеров
Прослушать новость

Билл Гейтс назвал причину отказа от вакцин

Перейти в «Мою Ленту»
Билл Гейтс
Билл Гейтс
Фото: Ludovic Marin / AP

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал теории заговора причиной отказа от вакцины и ношения масок. Об этом он заявил в интервью австралийскому телеканалу ABC.

«Это трагично, что конспирологические теории вокруг вакцин приводят к тому, что люди отказываются от ношения масок или вакцинации, когда она становится доступной», — заявил Гейтс.

Рассуждая о том, как пресечь распространение дезинформации в сети, миллиардер отметил, что IT-гигантам и правительствам необходимо определиться с тем, где именно провести черту между фильтрацией контента и нарушением свободы слова. Гейтс добавил, что пока не видел примеров хорошего подхода к этому вопросу.

Ранее миллиардер признался, что сталкивался с теориями заговора вокруг вакцин и до COVID-19, и посетовал, что недоверие к вакцинам может замедлить борьбу с пандемией. Самому Биллу Гейтсу прививку сделали еще 22 января.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Reaching zero emissions will be 'hardest thing humanity's done', Bill Gates says
Дочь Билла Гейтса сделала прививку от коронавируса и пошутила о «чипировании»
Билл Гейтс оценил свою причастность к пандемии коронавируса