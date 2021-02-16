Билл Гейтс назвал причину отказа от вакцин

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал теории заговора причиной отказа от вакцины и ношения масок. Об этом он заявил в интервью австралийскому телеканалу ABC.

«Это трагично, что конспирологические теории вокруг вакцин приводят к тому, что люди отказываются от ношения масок или вакцинации, когда она становится доступной», — заявил Гейтс.

Рассуждая о том, как пресечь распространение дезинформации в сети, миллиардер отметил, что IT-гигантам и правительствам необходимо определиться с тем, где именно провести черту между фильтрацией контента и нарушением свободы слова. Гейтс добавил, что пока не видел примеров хорошего подхода к этому вопросу.

Ранее миллиардер признался, что сталкивался с теориями заговора вокруг вакцин и до COVID-19, и посетовал, что недоверие к вакцинам может замедлить борьбу с пандемией. Самому Биллу Гейтсу прививку сделали еще 22 января.