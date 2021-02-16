Фильм с участием Михаила Ефремова в роли царя представили в Москве

В Москве состоялась премьера фильма Олега Погодина «Конек-Горбунок», в которой ролью отметился актер Михаил Ефремов, осужденный впоследствии за пьяное ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.

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Также в детской кинокартине снялись Антон Шагин, Павел Деревянко и Паулина Андреева. Ефремов же сыграл роль царя.

В прокат фильм выйдет 18 февраля.

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу Садового кольца, где столкнулся с машиной, водитель которой скончался.

10 февраля член Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи рассказал, что Ефремов находится в измотанном и уставшем состоянии после этапирования в Москву из исправительной колонии в Белгородской области. По его словам, у него создалось ощущение, что артисту «уже поднадоела» сложившаяся ситуация, так как его «выдернули из места», к которому он привык, ради участия в следственных действиях по делу о лжесвидетелях, давших показания на суде о смертельном ДТП.