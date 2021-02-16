Российские компании сократили льготы для сотрудников. К такому выводу пришел рекрутинговый сервис SuperJob, опросив в начале 2021 года менеджеров по персоналу тысячи компаний из всех федеральных округов, передает РБК.

Выяснилось, что с 2018-го работодатели последовательно снижали число бонусов для работников. Так, доля предприятий, оплачивающих работникам мобильную связь, упала с 42 до 33 процентов. Полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) предоставляли 14 процентов компаний. Тремя годами ранее этот показатель составлял 20 процентов. Корпоративные мероприятия для сотрудников проводят 43 процента компаний по сравнению с 53 процентами в 2018-м.

Доля компаний, предоставляющих бесплатное питание, сократилась с 18 до 13 процентов, а дающих работникам возможность со скидкой приобрести собственные товары и услуги, — упала с 37 до 29 процентов. Также стало меньше работодателей, которые оплачивают сотрудникам занятия спортом и дают несколько дополнительных дней отпуска.

Число предприятий, не предоставляющих никаких льгот, напротив увеличилось с 9 до 11 процентов. При этом больше всего таких нанимателей в сферы логистики и транспорта.

Самая распространенная льгота в компенсационных пакетах для работников — обучение за счет компании, ее предоставляет почти половина работодателей. Лидирующая по этому бонусу сфера — банковский сектор, где учебу оплачивают 64 процента компаний.

В ноябре 2020-го сообщалось, что российские работодатели в 2020 году решили сократить льготы для сотрудников. Особенно пострадали те, кого перевели на удаленный режим работы. Выяснилось, что 44 процента компаний не предоставляют удаленным сотрудникам льготы, а еще 35 не предоставляли их и до карантина. 25 процентов работодателей отметили, что в их компаниях нет компенсаций и для работающих очно.