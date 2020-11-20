Назван главный страх работников во время пандемии

Международная консалтинговая компания McKinsey провела масштабный опрос среди руководителей и рядовых сотрудников из 11 стран и выяснила, что самым большим страхом сотрудников является не потеря заработка, а ухудшение психического здоровья. CNN отмечает, что большинство (62 процента) респондентов признались, что пандемия негативно отражается на их состоянии. Чаще всего об этом говорят в Китае, Индии и Бразилии.

Среди других проблем, которые спровоцировала эпидемия, указываются чувство разобщенности, отсутствие возможностей для роста, а также необходимость совмещать работу с заботой о детях и семье.

Опрос проводился среди 1100 руководителей и 2656 сотрудников из 11 стран. Несмотря на тот факт, что подавляющее большинство компаний реорганизовали рабочий процесс и ввели льготы для сотрудников, только один работник из шести сейчас чувствует поддержку руководства.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что пандемия коронавируса оказала влияние на психическое здоровье миллионов людей. «COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья», — объяснил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус.