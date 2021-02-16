Водитель нашел в своем обеде редкую жемчужину за десятки миллионов рублей

Водитель грузовика из таиландской провинции Чонбури обнаружил в своем обеде редкую жемчужину, которая может стоить десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Newsflare.

10 февраля 40-летний Монтиан Джансук (Monthian Jansuk) и его жена Васана (Wasana) купили на рынке морепродуктов необычную улитку, стоившую сто батов (около 250 рублей). Продавец уверял покупателей, что она съедобна, и они решили рискнуть.

Во время обеда их сын попытался откусить кусочек, но его зубы уперлись во что-то твердое. Это была оранжевая жемчужина величиной с монету, весящая семь граммов.

После новостей о рыбаке из Накхонситхаммарата, который нашел похожую жемчужину, Джансук заподозрил, что им тоже попалась улитка мело — брюхоногий моллюск, который производит разноцветный жемчуг. Крупные жемчужины мело могут стоить до 10 миллионов батов (25 миллионов рублей).

Джансук планирует отнести находку специалисту. Если он подтвердит его предположение, семья попытается продать жемчужину. «Я так рад, что купил ту улитку, — признается он. — Эта жемчужина может изменить мою жизнь».

В начале февраля сообщалось, что бедный рыбак из таиландской провинции Накхонситхаммарат нашел на старом буе раковину с оранжевой жемчужиной мело. Ему удалось договориться о продаже с китайским бизнесменом, готовым заплатить за эту находку десять миллионов батов. Когда рыбак праздновал сделку вместе с друзьями, его арестовала полиция.