Ведущий «Кто хочет стать миллионером» жестко отреагировал на проигрыш участника

Ведущий британской версии «Кто хочет стать миллионером» Джереми Кларксон жестко попрощался с участником Томом Янгом (Tom Young), который не смог ответить на очередной вопрос викторины, израсходовав все подсказки. На это обратило внимание издание The Metro.

Янг остановился на вопросе стоимостью 32 тысячи фунтов стерлингов (3,3 миллиона рублей). Игроку необходимо было назвать телесериал, в котором главным героем является вымышленный датский политик Биргитте Нюборг (Birgitte Nyborg). Участник ответил «Валландер» и ошибся, после чего Кларксон назвал правильный ответ: «Правительство».

«Ты пришел, ты увидел, ты все испортил», — жестко отреагировал ведущий, переиначив крылатое латинское выражение Гая Юлия Цезаря. От неожиданности Янг рассмеялся.

Несмотря на то, что участнику не удалось ответить на все вопросы, он дошел до очередной несгораемой суммы и выиграл 16 тысяч фунтов стерлингов (1,6 миллиона рублей).

Ранее в сети прославился другой участник телевикторины Джастин Битти (Justin Beattie). Он неправильно ответил на вопрос и не смог выиграть крупную сумму денег. Крайне расстроенный таким исходом, игрок нецензурно выругался прямо в студии передачи.