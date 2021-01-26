Участник «Кто хочет стать миллионером?» проиграл и нецензурно выругался

Участник британской версии телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Джастин Битти (Justin Beattie) неправильно ответил на вопрос и не смог выиграть крупную сумму денег. Как сообщает Daily Mail, мужчина, крайне расстроенный таким исходом, нецензурно выругался прямо в студии передачи.

Житель города Бристоль остановился на вопросе, правильный ответ на который принес бы ему 32 тысячи фунтов (около 3,3 миллиона рублей). Ведущий Джереми Кларксон спросил его: «Кто из этих спортсменов закончил карьеру всего в 26 лет, а через восемь лет совершил неудачную попытку вернуться?»

У Битти было четыре варианта: Бьорн Борг, Ален Прост, Джордж Форман и Карл Льюис. Мужчина не стал пользовать подсказками и ответил, будучи уверенным, что это Карл Льюис.

Ведущий с сожалением сообщил, что участник ошибся и что правильный ответ — Бьорн Борг. Сначала в студии на некоторое время повисло молчание, а затем расстроенный мужчина выругался в эфире. «У меня такое впервые. Никогда не слышал такого от участников», — не сдержав смеха, сказал Кларксон.

Правильно ответив на предыдущий вопрос, британец заработал 16 тысяч фунтов (1,6 миллиона рублей), однако отказался установить на этой отметке несгораемую сумму. В итоге его выигрыш составил одну тысячу фунтов (102 тысячи рублей).

Ранее зрители «Кто хочет стать миллионером?» обвинили ведущего Джереми Кларксона в обмане участницы. По их мнению, он подсказал женщине неправильный ответ.