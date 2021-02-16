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Кремль дал оценку готовности России к жестким санкциям

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Угроза новых санкций обязывает к тому, чтобы находиться в постоянной мобилизации и готовности к таким проявлениям, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 16 февраля.

«Разговор о санкциях, к сожалению, ведется и в Брюсселе, он ведется и в США совершенно с маниакальной настойчивостью. Это то, что мы не приветствовали бы, это то, что нам не понравилось бы», — сказал он в ответ на просьбу оценить готовность России к жестким санкциям.

Говоря о возможных ответных мерах, пресс-секретарь президента напомнил, что Москва никогда не действовала из принципа «отморозить назло бабушке уши».

В то же время Песков выразил надежду на то, что политическая воля со стороны Запада на продолжение диалога возобладает.

12 февраля представитель Государственного департамента США Нед Прайс допустил введение новых антироссийских санкций из-за нарушения прав человека в РФ. 4 февраля группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

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