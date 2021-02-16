Главу МИД Финляндии похвалили за стойкость перед Лавровым

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто смог проявить стойкость перед российским коллегой Сергеем Лавровым во время встречи в Санкт-Петербурге. С таким мнением выступил автор шведского издания Dagens Nyheter, передает «ИноСМИ».

Автор статьи напомнил, что Хаависто стал первым европейским министром, встретившимся с Лавровым после визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который сам журналист описывает как «фиаско» и «унижение». Издание отмечает, что давление во время встречи было огромным, но Хаависто подготовился. В частности, дипломат поднял вопросы приговора Алексею Навальному (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), несанкционированных митингов и сексуальных меньшинств в Чечне.

«После встречи стало ясно, что Пекка Хаависто выдержал испытание огнем. Позицию России ему поколебать не удалось. Но этого никто и не ожидал», — похвалило министра издание. Автор статьи подчеркнул, что в первую очередь финскому министру было важно «не дать себя сломить».

15 февраля Лавров заявил, что ответственность за разложение отношений РФ и Евросоюза несет Брюссель, однако подчеркнул, что российская сторона готова к нормализации сотрудничества.

За два дня до этого в интервью журналисту Владимиру Соловьеву Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений с ЕС, если Брюссель введет санкции против чувствительных секторов российской экономики. Министр подчеркнул, что Россия не хочет изолироваться от остального мира, но не должна исключать такого развития событий.