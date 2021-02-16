Врач связал плохой запах изо рта с симптомами COVID-19

Плохой запах изо рта может быть связан с симптомами COVID-19. Об этом заявил врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев, сообщает «Ридус».

По словам медика, неприятный запах изо рта часто становится последствием болезней бронхолегочной системы. Такой симптом может указывать на коронавирус. Зайцев объяснил, что если у человека есть трахеит, бронхит, воспаление легких, пневмония, значит у него повышенное количество легочной микрофлоры. Ее разложение и провоцирует неприятный запах.

Кроме запаха изо рта человек может ощущать слабость, гриппозное состояние, вялость, слабость, изможденность, тяжесть в голове, напомнил Зайцев.

Ранее сомнолог Михаил Полуэктов заявил, что проблемы со сном возникают у 37 процентов человек, заразившихся коронавирусом. По его словам, больные теряют сон, либо он ухудшается. При этом по мере развития болезни пациенты начинают спать больше обычного. Те, кто не болел коронавирусом, стали спать хуже из-за перемен в привычной жизни на фоне самоизоляции и тревожных новостей.