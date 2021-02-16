Названа выявляемая с помощью гаджета болезнь

Гаджеты, измеряющие различные медицинские показатели, могут выявить на ранней стадии болезнь. Об этом рассказал профессор, заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости МНОЦ МГУ имени Ломоносова Андрей Ардашев в разговоре с агентством «Прайм».

Так, приложение «ЭКГ», доступное на Apple Watch, записывает сердцебиение и сердечный ритм с помощью электрического пульсометра. Результаты электрокардиограммы можно передавать лечащему врачу. «Носимые электронные устройства, в частности умные часы, дают шанс на долгосрочную оценку и самое главное — недорогую и удобную диагностику мерцательной аритмии», — указал эксперт.

По его словам, в современной медицине существует два основных направления, связанных с использованием взаимодействующих с телом человека систем. Первое — неинвазивные устройства, которые могут измерять и предупреждать о проблеме. К ним относятся мобильные телефоны, часы, браслеты и даже опции, встроенные в автомобиль.

Второе — имплантаты, способные самостоятельно осуществлять терапию. Речь идет, например, о кардиостимуляторах и имплантируемых дефибрилляторах, которые могут как распознавать сигнал, так и лечить. Они дороги и подразумевают хирургическое вмешательство с юридической и материальной ответственностью в условиях специализированного медучреждения.

«Старение общества и увеличение количества долгоживущих и больных людей на планете — основная причина, диктующая необходимость использования имплантируемых устройств в медицине», — заключил Ардашев.

В ноябре 2020-го компания Apple выпустила новую версию watchOS, в которой появилось приложение «ЭКГ». Функция позволит самостоятельно снимать электрокардиограмму прямо с запястья, а при учащенном или нерегулярном сердцебиении записывает сердечный ритм. Электроды на задней панели Apple Watch и в колесике Digital Crown способны определить синусовую аритмию, мерцательную аритмию, а также низкий или высокий пульс.