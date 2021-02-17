Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) избавился от россиянки Александры Албу после четырех поединков. Об этом сообщает MMA Junkie.

30-летняя российская девушка-боец смешанного стиля (MMA) не выступала с октября 2019-го. Всего на счету спортсменки четыре поединка в рамках UFC. Она дважды победила и потерпела два поражения.

Албу известна откровенными публикациями в социальных сетях. У спортсменки 74,2 тысячи подписчиков в Instagram. В августе она разместила фото в бикини.

В женских соревнованиях UFC Россию теперь представляет лишь Яна Куницкая. 21 февраля спортсменке предстоит поединок против Кэтлин Вийера.