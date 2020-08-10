Российская девушка-боец ММА попозировала в купальнике и взволновала фанатов

Российская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Александра Албу попозировала в купальнике и взволновала фанатов. Публикация доступна в ее Instagram.

На снимке видно, как Албу загорает на лежаке в черном купальнике. Пользователи сети в комментариях восхитились фигурой спортсменки. «Ты смотришься невероятно!», «Просто секси!», «Горячо!», «Красивая девочка в черных бикини», — написали они под фото.

Фото опубликовано @stitchalbu

17 июля Албу также опубликовала фото, которое вызвало бурную реакцию фанатов. На том снимке она лежит в одних трусах на постели, показывая изгибы своего тела.

Албу провела пять боев в MMA, одержав три победы и дважды проиграв. С 2015-го по 2019 год она выступала в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В последний раз она выходила в октагон в октябре прошлого года, когда уступила представительнице Таиланда Ломе Лукбунми.