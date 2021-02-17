Культовый американский радиоведущий умер от рака

Культовый американский радиоведущий Раш Лимбо умер от рака легких. Ему было 70 лет, сообщает Fox News.

О смерти радиоведущего, который в течение последнего года боролся с недугом, в эфире его собственного радиошоу сообщила его жена Кэтрин. «Потерять любимого человека — это очень тяжело. И даже больше, когда этот любимый для вас больше, чем жизнь», — сказала супруга Лимбо.

В начале февраля 2020 года Лимбо сообщил, что у него обнаружили рак легких. Тогда, по словам ведущего, у него проявился лишь один из симптомов заболевания — сбивчивое дыхание. Выздоровления ему пожелал лично Дональд Трамп, бывший тогда президентом США.

Лимбо был сторонником консерваторов и ярым критиком либералов. Радиоведущий неоднократно заявлял, что в массовой культуре к консерваторам относятся предвзято.

В разные годы Лимбо работал на нескольких радиостанциях и на телевидении, а также написал семь книг. В США он наиболее известнее как ведущий собственного радиошоу The Rush Limbaugh Show, которое выходит в эфир с 1988 года. С 1996 года Лимбо ведет передачу из домашней студии во Флориде.

