У известного ведущего обнаружили рак

У известного американского ведущего Раша Лимбо (Rush Limbaugh) диагностировали рак легких. Об этом 69-летний журналист сообщил в эфире своей радиопередачи, передает Associated Press.

«Я должен сказать вам кое-что сегодня, чего, пожалуй, не хотел бы говорить никогда», — отметил он перед разъяснением. По словам ведущего, диагноз подтвердили два медицинских учреждения. Заболевание обнаружили в конце января.

По словам ведущего, на данный момент у него проявился лишь один из симптомов заболевания — сбивчивое дыхание. Следующие несколько дней он посвятит сдаче анализов, из-за чего ему придется приостановить эфиры.

Президент США Дональд Трамп обратился к ведущему через Twitter. «Многие люди не знают, какой Раш Лимбо на самом деле отличный парень и потрясающе мыслящий в политике. Ему нет замены. Жду скорого выздоровления нашего друга!» — написал глава государства.

Лимбо известен своими консервативными взглядами, является ярым критиком либерализма в США и неоднократно заявлял о наличии предвзятости к консерваторам в массовой культуре. За время карьеры он поработал на нескольких радиостанциях, на телевидении, написал семь книг. Наиболее известен в США за собственное радиошоу The Rush Limbaugh Show, которое выходит в эфир с 1988 года. Лимбо ведет передачу из домашней студии во Флориде с 1996 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!