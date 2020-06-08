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Журналист предсказал будущее без рака и сообщил об исцелении

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Майкл Перчик
Майкл Перчик
Фото: @MichaelPerchick

Американский журналист телеканала ABC11 Майкл Перчик (Michael Perchick) предсказал в своем Twitter-аккаунте, что его будущее не будет связано с раком. Позже репортер сообщил об исцелении, и этот пост набрал 1,8 миллиона лайков.

28-летний корреспондент канала из Северной Каролины в январе рассказал, что у него диагностировали рак. Однако журналист не стал как-то комментировать текущее состояние, а написал о будущем. «Через четыре месяца я буду 28-летним, который победил рак. К битве!» — отметил Перчик.

Многие пользователи поддержали его запись комментариями со словами поддержки. Некоторые юзеры вспомнили, как сами боролись с подобным диагнозом и им удавалось одержать верх над смертельною болезнью. «Мне поставили диагноз в таком же возрасте, через два дня после 28-го дня рождения. Мне сейчас 34. У тебя все получится, парень. Надери раку задницу», — писал Humphrey03Pat.

В апреле Перчик сообщил, что прошел необходимый курс химиотерапии. А 5 июня он сделал ретвит своего январского поста и написал: «Новая информация по поводу моей жизни: я был прав». Это означало, что журналист вылечился. В комментариях он встретил позитивные отклики пользователей. Некоторые отреагировали мемом про танцующих носильщиков гробов из Ганы, символизирующих похороны рака.

В феврале о диагностированном раке легких сообщил известный американский ведущий Раш Лимбо (Rush Limbaugh). По словам ведущего, диагноз подтвердили два медицинских учреждения. Из-за заболевания ему пришлось приостановить эфиры.

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