Нагиев раскритиковал Лободу и Крида на детском «Голосе»

Телеведущий Дмитрий Нагиев раскритиковал певицу Светлану Лободу и музыканта Егора Крида в качестве наставников в восьмом сезоне шоу «Голос.Дети» на Первом канале. Он рассказал в интервью WDay.ru, что думает об участии Крида в проекте.

По словам ведущего, Крид еще молод для этого.

«Считаю, что он еще ничего не сделал в жизни, чтобы так называться. В свои 26 лет ему самому еще есть, чему поучиться. Слово "наставник" для детей все-таки важное, этот человек может определить дальнейшую судьбу. Мне кажется, Егор должен доказать дальнейшей жизнью, а не несколькими годами на эстраде, что имеет право так называться», — отметил Нагиев.

Также ведущий в эфире самой передачи заступился за одну из конкурсанток — Алису Щербань, которую не выбрал ни один наставник. Выступление девочки прервала Светлана Лобода, которая встала во время исполнения песни и начала танцевать. За кулисами участница расплакалась, однако Нагиев успокоил ее и пошутил насчет Лободы. Он спросил у девочки, видела ли она, чтобы еще на чьем-то выступлении «пожилая Лобода оторвала зад от кресла и пустилась в пляс на костылях?»

Ранее участием Егора Крида в качестве наставника в «Голосе» возмутился музыкальный продюсер Максим Фадеев. По его словам, Крид «ничему не научит детей».

О решении взять Крида в наставники шоу Первого канала стало известно 1 февраля. В прошлом музыкант не участвовал в проекте. В состав наставников нового сезона вместе с Кридом вошли Светлана Лобода и Василий Вакуленко (Баста).

«Голос. Дети» — версия вокального телепроекта «Голос» с участием несовершеннолетних, адаптация нидерландского формата The Voice Kids. Участники конкурса соревнуются в вокальных талантах, как и во взрослой версии проходя несколько этапов: слепые прослушивания, поединки, песня на вылет и финал.