Лобода вернулась в «Голос» после скандала с дочерью Алсу

Певица Светлана Лобода вернулась в кресло наставника телепроекта «Голос.Дети». Об этом говорится в сообщении Первого канала, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Я возвращаюсь, чтобы помочь самым талантливым детям начать свой звездный путь и дать безудержную силу не бояться и верить в то, что рожденный для сцены обязательно ее покорит», — приводит телеканал слова певицы.

В апреле 2019 года Лобода покинула «Голос.Дети» после скандала с дочерью певицы Алсу, наставницей которой она была на проекте. Продюсер Лободы Нателла Крапивина тогда заявила, что исполнительница вряд ли продолжит участие в шоу. «Я думаю, для нас история "Голоса" окончена», — заключила Крапивина.