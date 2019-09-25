Лобода раскрыла закулисье скандального финала «Голос. Дети»

Ксения Собчак / YouTube

Певица и наставница восьмого сезона вокального шоу «Голос. Дети» Светлана Лобода призналась, что поддерживала финалистов проекта из-за угрызений совести после победы Микеллы Абрамовой. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак, запись доступна на YouTube.

Разговор о шоу зашел в контексте беседы о продюсере Нателле Крапивиной. Та была крайне недовольна тем, что имя Лободы оказалось косвенно связано со скандальным финалом (певица была наставницей Абрамовой). «Для меня это — подстава», — отрезала Крапивина, заметив, что не знает, кто виноват в произошедшем.

По словам продюсера, все участники съемок были уверены, что победителем станет подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим, и не имели никаких сомнений на этот счет. «Все уже поздравляли Валеру с победой», — заметила она.

Лобода пояснила, что опубликовала фото с другими подопечными и словами поддержки им, поскольку так ей велела «совесть». Она добавила, что это произошло после того, как заплаканные дети спросили ее после финала, почему они не стали победителями. Позднее она также наградила вместе с Аллой Пугачевой нескольких финалистов за их талант и усердие. «Микелла получила свой приз», — заключила артистка, отметив, что, несмотря на победу Микеллы, ей жалко девочку.

По словам Лободы, после проекта она ни разу не выходила на связь с отцом Микеллы Яном Абрамовым. На вопрос об оценке она ответила: «Я оцениваю этот финал по-своему». Дополнительный постфинальный выпуск шоу, где наградили всех финалистов, она назвала лучшим решением сложившейся ситуации. При этом артистка добавила, что отказалась от участия в прямом эфире: «Я отказалась, сказала, что я в этом участвовать не буду, потому что... Потому что не буду».

Ранее Первый канал аннулировал результаты шестого сезона «Голос. Дети». Решение принято после проведенного расследования, в ходе которого были обнаружены накрутки при голосовании в финале шоу в пользу дочери певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микеллы. 24 мая вышел специальный выпуск, по итогам которого признали победителями всех финалистов. Каждому из них вручили по миллиону рублей, а также предложили записать свои композиции при поддержке Universal Music. В конце мая Первый канал заявил, что считает исчерпанным инцидент с накруткой голосов. Для нового сезона система голосования была усовершенствована.

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