Роспатент выбрал топ-10 российских изобретений 2020 года

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) перечислила 10 главных изобретений России в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Первым изобретением, отмеченным ведомством, стала полиантигенная вакцина для профилактики и вспомогательного лечения туберкулеза. Новый препарат обладает двойным эффектом, предотвращая заражение и обладая лечебными свойствами. Вакцина успешно завершила вторую фазу клинических испытаний.

Далее Роспатент отметил «систему автоматического управления траекторным движением транспортного средства с функцией курсовой устойчивости». Такой стабилизатор позволит компенсировать рыскание автомобиля и предотвратить его сход с заданного курса.

Новый способ получения игольчатого кокса поможет решить проблему производства батарей для электромобилей, что решает проблему импортозамещения. Инновационные добавки для стройматериалов предотвращают воспламенение и самостоятельное их горение.

Медицинская отрасль представлена двумя новинками. Хирурги в скором времени смогут получить прибор, который с помощью лазера будет зондировать биологическую ткань, и в случае приближения к нервам или сосудам будет подавать сигнал. Еще одной разработкой стал набор для выявления возбудителей инфекционных заболеваний, который позволяет выявить вирус в одну стадию. При этом точность определения вирусов в четыре раза выше существующих аналогов.

Интернет-отрасль представлена компьютерным алгоритмом, который способен отличить интеллектуального бота от живого оператора. За первые 6 месяцев 2020 года только в 5 российских банках с ее помощью удалось предотвратить ущерб на сумму 320 миллионов рублей.

Способ пассивного определения координат источников гидроакустического излучения поможет в исследовании Мирового океана и протекающих в нем процессов. Также Роспатент обратил внимание на антенну малой высоты, которая при этом обладает широкой полосой рабочих частот и малой взаимосвязью между излучателями.

Энергетика может получить дешевый и более экологичный способ создания солнечных элементов на основе минералов перовскитов — титанатов кальция.

Ранее 17 февраля сообщалось, что Государственный ракетный центр (ГРЦ) имени академика Макеева запатентовал облик линейки сверхтяжелых носителей для пусков к Луне и Марсу. Линейка состоит из трех ракет с грузоподъемностью на низкую околоземную орбиту 53 тонны, 106 тонн и 160 тонн. Отмечается, что предлагаемые носители не многоразовые.

30 сентября 2020 года Роспатент зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса, разработанную центром «Вектор». Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит определенный модифицированный фрагмент вируса.

В 2019 году стало известно, что рост подачи заявок от российских заявителей на промышленные образцы по Гаагской системе международной регистрации составил 250 процентов. Высокий рост объяснили вступлением в силу с февраля 2018 года Женевского акта Гаагского соглашения. «Эта тенденция показывает интерес российских товаропроизводителей и правообладателей к выходу на зарубежные рынки», — подчеркнули тогда в Роспатенте.