Стало известно о переговорах США и Германии по «Северному потоку-2»

США начали переговоры с Германией по поводу строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом стало известно The Wall Street Journal от одного из немецких чиновников.

По информации собеседника издания, американская администрация обсуждает с Берлином будущее проекта. Речь идет в том числе и о санкциях против компаний, участвующих в его строительстве.

Комментируя информацию о начале переговоров, представитель Министерства экономики и энергетики Германии заявила ТАСС, что контакты немецкого правительства с международными партнерами конфиденциальны. «Ничего нового не появилось. Любые переговоры или диалоги мы ведем в закрытом режиме и не комментируем их», — отметила она.

В этом же материале The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Джо Байдена задумалась о пересмотре политики по «Северному потоку-2» .Вашингтон может пойти навстречу Берлину, который является критически важным союзником Америки в Европе, и ослабить санкционное давление на проект и его участников.

16 февраля у американской администрации истек срок, когда она должна представить список людей и компаний, которые, по ее мнению, способствуют завершению строительства газопровода из России в Германию. Попавшие в этот список физические и юридические лица в дальнейшем могут оказаться под санкциями США.