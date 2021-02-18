Победительницу конкурса красоты заподозрили в похищениях людей

Мексиканская полиция арестовала победительницу конкурса красоты «Мисс Оахака-2018» Лауру Мохику Ромеро по подозрению в причастности к похищениям людей. Об этом пишет Mexico News Daily.

По версии следствия, 25-летняя девушка входила в состав преступной группы, которая занималась похищениями людей в мексиканских штатах Веракрус и Оахака. Она была задержана в ходе рейда в четверг, 11 февраля, вместе с семью другими предполагаемыми участниками банды. В субботу, 13 февраля, суд арестовал их на два месяца, пока власти продолжают сбор доказательств. Каждому члену преступной группы грозит до 50 лет тюрьмы.

Лаура Мохика Ромеро окончила Веракрусский университет со степенью бакалавра делового администрирования. В ее резюме говорится, что она свободно говорит по-английски и является представителем ассоциаций по борьбе с раком груди и раком у детей. Кроме того, заявляла о намерении создать организацию по борьбе насилием в отношении женщин. В 2020 году она стала Международной королевой кофе на конкурсе в Колумбии, где представляла Мексику.

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