Россиян предупредили об опасности «черного датчика» на китайских смартфонах

Директор Физико-технологического института РТУ МИРЭА Роман Шамин предупредил россиян об опасности «непонятного черного датчика», который замечают пользователи на торце китайских смартфонов. Его слова приводит «Прайм».

По словам Шамина, это датчик инфракрасного излучения (ИК), которого нет на современных смартфонах Apple и Samsung. Его наличие позволяет использовать смартфон в качестве пульта управления телевизором или освещением в комнате.

«Однако такое подключение не всегда безопасно с точки зрения сохранения конфиденциальности данных, поскольку простота подключения может быть причиной несанкционированного доступа к смартфону в зависимости от его настроек безопасности», — отметил эксперт.

Шамин добавил, что у такой технологии есть плюсы. Так, устройства могут «общаться» через ИК-датчик, а не через систему Bluetooth, при которой необходима взаимная регистрация. По его словам, было бы удобно заменить смартфоном пульт для телевизора, в котором «постоянно нужно менять батарейки».

«Вы можете спросить, а почему такого порта нет у флагманских смартфонов известных производителей. Ответ простой — наличие такого датчика не является пользовательским стандартом для смартфонов, поэтому в условиях жесточайшей конкуренции производители вынуждены экономить на всех дополнительных устройствах», — объяснил Шамин.

По его мнению, ИК-порт вполне удобен, однако будущее за вещами, которые составят «умный дом». «Соответственно, управление таким домом будет уже с использованием глобальной сети интернет, для которой ИК-порты будут не нужны», — заключил эксперт.

Ранее Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина предупредила россиян о возможном управлении смартфонами без их ведома при несоблюдении правил цифровой гигиены. По ее словам, в телефон может попасть вредоносное программное обеспечение (ПО), также следить за владельцем могут программы-шпионы.