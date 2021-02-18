Эксперты рассказали о главном дефиците для туристов на юге России

Эксперты туристической отрасли пришли к выводу, что на курортах России не хватает четырех- и пятизвездочных гостиниц. О главном дефиците на юге страны сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по данным турфирм, 2020 год показал, что даже несмотря на завышенные цены люксовые отели на Черноморском побережье оставались полностью загруженными. «Столь высокий интерес возник в основном благодаря туристам, которые не смогли отправиться на отдых за границу из-за пандемии», — пояснили специалисты, добавив, что в 2021 году ситуация будет схожей.

Как отметили представители туристических компаний, уже сейчас туристы активно бронируют поездки в Крым и Краснодарский край — объем продаж вырос на 4 и 40 процентов соответственно. При этом по остальным курортным направлениям наблюдается прирост спроса на 15-30 процентов.

Помимо прочего, в АТОР отметили, что важными плюсами для современных путешественников являются расположение отеля вблизи моря, наличие ресторана, комфортные номера, детская анимация, бассейны, SPA-центр и хорошая транспортная доступность.

В январе стало известно, что отели Крыма начали массово корректировать ценовую политику и устанавливать стоимость размещения по новой модели с учетом опыта минувшего года — теперь они работают по принципу динамического ценообразования. Вдобавок многие снизили предоплату и, как правило, просят внести при бронировании минимальную сумму.