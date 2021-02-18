Кремль раскрыл детали разговора Путина с Эрдоганом

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Детали беседы двух лидеров раскрыла пресс-служба Кремля.

С обеих сторон подчеркнут настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодных российско-турецких связей в различных областях, говорится в сообщении. В частности, приоритетным направлением выделено сотрудничество в сфере энергетики.

Путина с Эрдоган обсудили возможности сотрудничества в сфере борьбы с пандемией коронавируса, включая возможные поставки и организацию производства в Турции российских вакцин.

Кроме того, в ходе беседы затронуты вопросы сирийского урегулирования. Собеседники договорились дальше оказывать поддержку межсирийскому политическому процессу, в том числе в рамках Астанинского формата.

В завершение телефонных переговор российский лидер выразил соболезнования турецкому лидеру в связи с недавней гибелью в Ираке 13 турецких граждан.