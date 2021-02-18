Николай Дроздов вошел в список самых стильных мужчин по версии GQ

Профессор МГУ и в прошлом ведущий передачи «В мире животных» Николай Дроздов вошел в список 100 самых стильных мужчин 2021 года по версии журнала GQ. Список опубликован российской версией издания.

На снимке, размещенном в Instagram-аккаунте издания, Дроздов стоит со статуэткой GQ в руках. На нем синий костюм в клетку, а также рубашка и галстук в тон. Позади него на проекторе видна часть надписи: «100 самых стильных мужчин 2021».

В этом году журнал включил в список 101 участника вместо традиционных 100, Дроздов занял 47-ю строчку. На первое место издание поместило комика Александра Гудкова, за ним идет музыкант Иван Дорн, третье место отдали британскому певцу Гарри Стайлсу. В пятерку самых стильных также вошли телеведущий Иван Ургант и музыкант Тайлер Грегори (Tyler, The Creator).

Помимо них, в списке оказался музыкант Илья Прусикин, актер Данила Козловский, рэпер Канье Уэст, а также другие российские и зарубежные знаменитости.

83-летний Дроздов завел аккаунт в TikTok 27 января. Он рассказал, что создал канал ради «добрых советов молодежи». И хотя телеведущего отговаривали, он все равно решился просвещать пользователей соцсети таким способом.

В декабре 2020 года Дроздов принял участие в съемке для российской версии журнала GQ вместе с молодыми артистами. Ученый снялся в ролике в наряде модного дома Gucci. На нем был классический костюм, состоящий из синего пиджака и серых брюк, а также голубая рубашка и красно-синий галстук с монограммой люксового бренда.