Хакеры из КНДР совершили около 1,6 миллионов атак на Южную Корею за день

Хакеры из Северной Кореи совершили около 1,6 миллионов атак за день ради денег. Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники.

Атаки фиксируют органы безопасности Южной Кореи. Хакеров из КНДР уличили в вымогательствах на сотни тысяч долларов.

Главным объектом нападений являются мелкие и средние компании в Южной Корее. Иногда злоумышленники угрожают предать огласке конфиденциальную информацию, например, данные клиентов и сведения о будущих сделках — в обмен на выкуп в биткоинах. Его сумма колеблется от 40 до 470 тысяч долларов.

Nikkei Asia отмечает, что общий ущерб от действий хакеров составил почти 1,8 миллиардов долларов в 2020 году. За последние пять лет сумма ущерба от атак из Северной Кореи увеличилась в 18 раз.

16 февраля хакеров из Северной Кореи уличили в атаке на Pfizer. Удалось ли хакерам получить доступ к какой-либо информации, не раскрывается.

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