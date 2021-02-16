Хакеров из Северной Кореи уличили в атаке на Pfizer

Северокорейские хакеры пытались взломать серверы фармацевтической компании Pfizer, чтобы завладеть данными о вакцине против коронавируса. С таким обвинением выступило Национальное агентство разведки (NIS) Южной Кореи, пишет «Ёнхап».

Граждан Северной Кореи уличили в попытке кибератаки во время закрытого заседания комитета по разведке Национального собрания (парламента Южной Кореи).

Удалось ли хакерам получить доступ к какой-либо информации, не раскрывается.

В начале февраля сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын раскритиковал работу правительства и уволил главного экономиста страны, назначенного месяц назад, из-за того, что он не нашел идей по спасению экономики от нынешнего кризиса. Одновременно глава государства признал, что принятые ранее национальные планы по развитию экономики не сработали.