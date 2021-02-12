В Северной Корее не нашли идей по спасению экономики

Лидер КНДР Ким Чен Ын раскритиковал работу правительства и уволил главного экономиста страны, назначенного месяц назад, из-за того, что тот не нашел идей по спасению экономики от нынешнего кризиса. Об этом со ссылкой на репортаж северокорейского телевидения сообщает Associated Press.

Одновременно глава государства признал, что принятые ранее национальные планы по развитию экономики не сработали. Очередной проект был обнародован в январе, но Ким Чен Ын в четверг, 11 февраля, обвинил министров в нереально высоких целях по производству сельскохозяйственной продукции и заниженных целях по производству электроэнергии.

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Он указал, что правительство провалило разработку плана в ключевых экономических областях и свело воедино разрозненные показатели как попало. По словам лидера страны, министры не способны выработать инновационную точку зрения.

Ранее, на январском съезде партии, Ким Чен Ын призвал увеличить контроль государства над экономикой, уделить приоритетное внимание развитию промышленности и всеми силами укреплять оборонительные силы страны, в том числе развивать ядерное оружие.

По оценкам экономистов, КНДР переживает самый сложный период за все время правления Ким Чен Ына. Попытки наладить отношения с США и снять санкции не сработали, стихийные бедствия уничтожили существенную часть урожая, а закрытие границ с Китаем из-за пандемии коронавируса сократило объем торговли на 75 процентов за десять месяцев.

Цены на импортные продукты питания, в том числе на сахар, выросли в четыре раза, объем производства на заводах сократился до минимума. Из-за наступающего голода — по данным ООН, недоедает в стране уже половина населения — выросла опасность стихийного бунта. По оценкам экспертов, новый план развития мало чем отличается от предыдущих проектов, в которых реальное содержание подменяли политические лозунги.

Ранее США пообещали, что займут более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чтобы заставить ее пойти на реформы и отказаться от ядерного оружия.