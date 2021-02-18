Экс-министры российского региона пойдут под суд за аферу на 265 миллионов рублей

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) завершило расследование уголовного дела в отношении экс-министров финансов и территориального развития Забайкальского края Марины Кирилловой и Виктора Паздникова. Об этом в четверг, 18 февраля, «Ленте.ру» сообщили в СКР.

В деле также фигурируют директор Фонда развития края Евгений Степанов и глава «Забайкальской топливно-энергетической компании» Андрей Юдаев. Все четверо обвиняются по части 2 статьи 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов»).

По версии следствия, с 2016 по 2018 год Юдаев при пособничестве Кирилловой, Паздникова и Степанова сокрыл от взыскания с «Забайкальской топливно-энергетической компании» задолженности перед налоговыми органами по уплате налогов и страховых взносов на сумму в 265 миллионов рублей.

Сообщникам удалось это благодаря расчетам с контрагентами с использованием расчетного счета Фонда развития Забайкальского края. Следствию удалось добиться полного погашения задолженности перед государством, а на имущество обвиняемых был наложен арест. В настоящее время их уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.