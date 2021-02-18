«Калашников» решил привлечь покупателей высокотехнологичным дробовиком

Группа компаний «Калашников» собирается начать производство автомата АК-203 в Индии в этом году и решила расширить аудиторию, привлекая покупателей высокотехнологичным дробовиком, сообщает Reuters.

«Мы надеемся в этом году наладить производство автоматов АК-203 на нашем совместном предприятии в Индии. Я считаю, что это долгосрочная тенденция, поэтому вскоре появятся и другие примеры», — сказал глава группы компаний Дмитрий Тарасов. За десять лет в Индии планируют произвести более 670 тысяч автоматов АК-203.

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Сейчас около половины заказов «Калашникова» приходится на Минобороны России. К 2025 году компания надеется нарастить выручку на 60 процентов по сравнению с 2020-м, и увеличить долю гражданской продукции до 30 процентов с нынешних 25.

О запуске производства по лицензии российских автоматов СМИ писали еще в январе 2021 года. Газета The Economic Times тогда отмечала, что предполагается выпуск 671 427 автоматов АК-203, при этом соответствующее соглашение предполагает полную локализацию производства оружия и его возможный экспорт в будущем. Стоимость одного автомата, произведенного в Индии, оценивалась в 70 тысяч индийских рупий (958 долларов).

Ранее в феврале компания раскрыла основную задачу смарт-ружья МР-155 Ultima, считающегося «оружием для хипстеров». Задача смарт-ружья заключается в привлечении «хипстеров, поколения Z», которые «родились с гаджетами и себя не мыслят без них».