Россиянка с ребенком хотела сбежать к шейху и лишилась почти 9 миллионов рублей

Жительница Москвы с маленькой дочерью сбежала к арабскому шейху, который оказался мошенником и обманом заставил ее заплатить 8,9 миллиона рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Екатерина Шнайдер после развода с мужем, юристом Флорианом Шнайдером, мечтала о красивой жизни. Она подыскивала нового отца для ребенка и познакомилась в интернете с мужчиной. Новый знакомый представился наследным принцем Дубая, клялся ей в любви и обещал разделить с ней свое состояние. За то, чтобы Екатерина смогла стать членом королевской семьи, мужчина просил от россиянки сделать небольшой вклад — заплатить 100 тысяч евро (8,9 миллиона рублей).

В конце 2020 года Екатерина вместе с трехлетней дочерью Машей улетела в Объединенные Арабские Эмираты ждать встречи с новым возлюбленным.

Теперь она не выходит на связь с бывшим мужем, но требует от него миллион евро (89 миллионов рублей) за возможность пообщаться с дочерью. Мужчина мечтает хотя бы узнать, что его дочь жива и здорова. Он подал заявление о произошедшем в полицию и органы опеки.

Флориан утверждает, что бывшая жена зачем-то отправляла лжепринцу фотографии Маши в обнаженном виде. Он заявил, что если Екатерина не вернется в Россию и не выйдет на связь в ближайшее время, он будет требовать, чтобы суд оставил Машу жить с ним.

Ранее сообщалось, что мать-одиночка из Великобритании была обманута мошенником, который притворился американским летчиком и вынудил ее продать автомобиль, телевизор и бабушкино кольцо. Позже выяснилось, что мошенник украл фотографии из аккаунта Рамоса, который насчитывает 104 тысячи подписчиков.