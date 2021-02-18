В МИД России ответили пожелавшей настойчивых переговоров о Курилах Японии

Тему возможной передачи Россией Курильских островов Японии невозможно обсуждать в контексте заключения мирного договора. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью YouTube-каналу «Антонимы».

Отвечая на вопрос о том, не стоит ли Москве отдать Курилы Токио для заключения мирного договора, Захарова сослалась на обновленный основной закон, где прописан запрет на отчуждение территорий России. «Уже нельзя никаким образом (...) даже обсуждать, потому что есть Конституция. Не надо нам на эту тему, в общем-то, дебатировать», — пояснила представитель ведомства.

По ее словам, Москва готова к переговорам по мирному договору с Японией. «Они все как-то не отказываются, в том числе, от наращивания взаимодействия с Соединенными Штатами Америки по развертывания соответствующих систем у себя, например, противоракетных», — указала Захарова.

Она заключила, что Россия верит в развитие нормальных двусторонних взаимовыгодных отношений с Токио без каких-либо предусловий.

Ранее генеральный секретарь японского кабмина Кацунобу Като заявил, что Токио намерен добиться окончательного решения вопроса о принадлежности Курильских островов с Россией. «Думаю, что правительство и впредь будет настроено на настойчивые переговоры в соответствии с нашим основным курсом на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — подчеркнул он. Като подчеркнул, что это произойдет даже несмотря на поправки к российской Конституции, исключающие отчуждение территорий.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.

Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.