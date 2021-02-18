Прокуратура захотела прекратить дело против державшего детей в подвале мужчины

Прокуратура в Нидерландах захотела прекратить дело против державшего детей в подвале на протяжении девяти лет мужчины. Об этом пишет NL Times.

Дело предлагают закрыть в связи с травмой головного мозга подсудимого. По данным прокуратуры, в 2016 году мужчина перенес кровоизлияние в мозг, из-за чего пострадало его левое полушарие. По мнению экспертов, подсудимый вряд ли поймет смысл вопросов, поэтому он не может предстать перед судом. По этой причине прокуратура не видит смысла продолжать уголовное преследование.

Суд примет окончательное решение на следующей неделе.

67-летнего Геррит-Яна ван Д. обвиняют в сексуальных надругательствах над двумя его несовершеннолетними детьми, а также в жестоком обращении, причинении вреда здоровью и незаконном лишении свободы в отношении шести своих детей. Согласно ДНК-тестам, подозреваемый — отец девяти детей. К моменту обнаружения семьи на ферме в 2019 году в неволе оставалось шесть человек. Прокуратура отдельно указала, что у всех детей была одна мать, которая скончалась еще в 2004 году.

О семье, которую долгое время держали взаперти, стало известно в октябре 2019-го. Сообщалось, что родственники годами жили в подвале фермы в провинции Дренте в ожидании «конца времен». О произошедшем рассказал один из сбежавших, 25-летний молодой человек. При этом соседи считали, что на территории фермы уже девять лет живет один человек. Владельцы сдавали ее в аренду и также ничего не знали о происходящем.

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