Украинцы назвали самые коррумпированные органы власти

Около 49 процентов украинцев считают коррупцию главным препятствием для развития страны, свидетельствуют данные социологического опроса Украинского института будущего (UIF), проведенного с 27 января по 5 февраля.

В ходе исследования респондентам предлагали назвать самые коррумпированные, по их мнению, органы государственной власти на Украине. 38 процентов опрошенных считают таковой Верховную Раду, 23 процента — офис президента, а 20 процентов — Министерство внутренних дел (МВД).

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Кроме того, около 45 процентов жителей страны уверены, что наиболее эффективно бороться с разворовыванием бюджета и взятками способны обычные граждане (45 процентов) и общественные организации (39 процентов).

Помимо коррупции в число главных проблем страны украинцы отнесли высокие коммунальные тарифы (39 процентов) и низкие зарплаты (36 процентов).

Всего в опросе приняли участие 2400 респондентов старше 18 лет из всех регионов Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,05 процента.

Ранее стало известно, что проведение массовой вакцинации от COVID-19 поддерживают только 54 процента украинцев, тогда как около 10 процентов полагают, что прививки были созданы с целью вживлять в тела людей чипы. Кроме того, оказалось, что около семи процентов граждан Украины вообще не слышали о существовании препаратов от коронавируса, а 16 процентов считают их средством обогащения крупных компаний.