Названы пользующиеся наибольшим доверием украинские политики

Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко пользуются доверием наибольшего числа своих граждан среди всех украинских политиков. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Согласно представленным данным, действующему президенту доверяют 38 процентов жителей страны, а главе украинской столицы — 34 процента. Третью строчку в рейтинге занимает бывший премьер-министр Владимир Гройсман — 32 процента, за ним следует председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков — 26 процентов, и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 25 процентов.

Социологи также назвали политиков, которые пользуются максимальным недоверием со стороны своих сограждан, — это бывший президент Петр Порошенко и экс-министр иностранных дел Украины Арсений Яценюк. Им не доверяют 74 процента украинцев.

Отмечается, что в представленном опросе участвовали 2,5 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Исследование было проведено методом телефонного интервью, его погрешность не превышает двух процентов.

Ранее почти 70 процентов жителей Украины сочли неправильным путь развития своей страны, противоположное мнение высказали лишь 13,8 процента граждан. Кроме того, около 69 процентов украинцев назвали плохой экономическую ситуацию в своем государстве, хорошей — только два процента.