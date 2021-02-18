Панин назвал секс вдвоем извращением и рассказал о своих эротических похождениях

Актер Алексей Панин назвал секс вдвоем извращением и в подробностях рассказал о своих эротических похождениях. Интервью с артистом появилось на YouTube-канале Super.

Материалы по теме Американский психопат Как Шайа ЛаБаф из молодой звезды превратился в главного безумца Голливуда Осторожно, зашквар Фильм «Крым», певица Бузова и активный Панин: WTF?!

«Я, извините, трахаюсь, я извращенец, я хороший папа. И одно другому не мешает. Я просто живу», — подчеркнул актер.

Артист заявил, что уже давно, еще будучи женатым на Людмиле Григорьевой, с которой развелся в 2014-м, объявлял, что они с супругой — свингеры. С новой супругой Евой Панин, по его словам, занимается групповым сексом. «Вчера у нас были замечательные мальчик и девочка», — признался он.

После того, как ведущая Алена Жигалова поинтересовалась, откуда взялся «мальчик», если на недавней опубликованной в соцсетях фотографии Панин предстал обнаженным с двумя девушками, актер спросил: «Извини, ты хочешь, чтобы я выложил в Instagram фотографию с членом во рту?»

Актер назвал Россию «обреченной страной». «В России нам вбивали в голову, что секс — это постыдно. Да нет! Мы извращенцы, нам это нравится. В чем проблема? Ты не дрочишь?» — обратился Панин к ведущей в ответ на критику того, что артист делает свою интимную жизнь публичной.

Ранее в феврале Панин выложил в соцсети фотографию, на которой предстал полуобнаженным в женском нижнем белье.