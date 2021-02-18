В Госдуме отреагировали на видеопоздравление СК о наказании 14-летних

В Госдуме раскритиковали ролик московского управления Следственного комитета (СК), герои которого поздравляют 14-летних подростков с днем рождения и напоминают о наступлении уголовной ответственности по некоторым статьям. Так на видеопоздравление отреагировала депутат, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в разговоре с изданием «Подъем».

«Это называется "заставь дурака богу молиться..." Голову включайте, взрослые! Топорная работа. Надо совсем мозги потерять, чтобы подобное придумать. Или допинг был слишком силен в момент творческого порыва», — заявила Пушкина.

Издание отмечает, что в московском департаменте социальной защиты не стали называть автора идеи видео. Там ответили, что ответственность за содержание ролика лежит на сотрудниках СК, тогда как на сайте ведомства было указано, что проект сделан совместно с соцработниками.

На момент написания заметки сообщение на сайте СК недоступно. При переходе на страницу с роликом ресурс выдает ошибку 404.

О появлении видеопоздравления от СК стало известно ранее, 18 февраля. На опубликованных кадрах сотрудница в погонах держит торт со свечками и говорит: «Тебе исполнилось 14? Поздравляю! Безусловно, пока за тебя отвечают родители, но с этого возраста наступает твоя личная ответственность по некоторым статьям Уголовного кодекса».