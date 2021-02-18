СК поздравил россиян с 14-летием словами «теперь придется отвечать за убийство»

Сотрудники московского управления Следственного комитета (СК) записали видеопоздравление для подростков, которым исполнилось 14 лет, и напомнили им о наступлении уголовной ответственности за убийства, захват заложников, изнасилования и вандализм. Ролик появился на сайте ведомства.

На опубликованных кадрах старший лейтенант в погонах держит торт со свечками и говорит: «Тебе исполнилось 14? Поздравляю! Безусловно, пока за тебя отвечают родители, но с этого возраста наступает твоя личная ответственность по некоторым статьям уголовного кодекса». Затем ее речь подхватывают другие сотрудники СК. Один из них обращается к 14-летним россиянам со словами: «С этого дня тебе самому придется отвечать за убийство и причинение вреда здоровью».

Завершает поздравление от СК та же сотрудница ведомства, что выступала в начале, но уже без торта. «Твоя жизнь — твой главный приоритет», — говорит она, делая жест указательным пальцем в камеру.

Ранее в сети появилось видео урока мужества, который полицейские Нижневартовска провели для школьников. На нем группа силовиков выстраивается в шеренгу и закрывается щитами, а дети начинают кидать в них мячи. Через несколько секунд из-за спин силовиков выбегают несколько человек и хватают одного из участников «беспорядков» — человека в форме, который, очевидно, играет роль провокатора.