Уставший ждать посадки в самолет россиянин вышиб стекло в терминале аэропорта

Уставший ждать посадки в самолет россиянин вышиб дверное стекло выхода в терминале аэропорта Екатеринбурга. Об этом на своем сайте сообщило управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

61-летний житель Тагила, ожидавший посадки на рейс Екатеринбург — Санкт-Петербург, разбил дверное стекло выхода на посадку номер 10. Мужчина был задержан сотрудниками аэропорта Кольцово и привлечен к ответственности.

По результатам проведенного медицинского освидетельствования, в его крови было обнаружено содержание 0,6 промилле алкоголя. В настоящий момент нарушитель привлечен к административной ответственности по статье «мелкое хулиганство».

Ранее в феврале сообщалось о пассажире, который по решению суда обязан заплатить почти 50 тысяч долларов за сорванный рейс и нападение на стюардессу. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, развязал на борту драку и пригрозил, что убьет стюардессу.