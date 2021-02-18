Ушедшая с Первого канала ведущая вспомнила о затыкавшей ее матери Максаковой

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова, которая до ухода с Первого канала вела программу «Сегодня вечером» вместе с юмористом Максимом Галкиным, рассказала о ставшем популярным интервью с певицей Людмилой Максаковой. Об этом она вспомнила в общении с Надеждой Стрелец, запись опубликована на YouTube.

«Вообще ничего не предвещало, что интервью будет разворачиваться таким образом. Мы стояли с ней до начала интервью, дружелюбно друг другу улыбнулись, она пошутила, женщина с чувством юмора», — отметила Меньшова, описывая ситуацию перед началом съемок одного из выпусков телешоу «Наедине со всеми». По ее словам, все совершенно поменялось, как только включилась камера. «Она категорически начала менять вектор, затыкать меня», — уточнила телеведущая.

Меньшова заметила, что мать оперной певицы Марии Максаковой была известна ей как человек со сложным характером. «В какой-то момент я была потеряна от того, как она агрессивно начала на меня нападать. А потом поняла, что это тоже портрет, и перестала бороться с ситуацией», — объяснила ведущая смену тактики.

В процессе съемки она осознала, что если Максакова продолжит и дальше вести себя агрессивно, это пойдет на пользу программе. Меньшова заключила, что это интервью стало крайне популярным после того, как его начали обсуждать в соцсетях.

Первый канал закрыл программу «Наедине со всеми» в августе 2017 года. Отмечалось, что съемки передачи прекратились по желанию и просьбе Меньшовой. «Наедине со всеми» — программа-интервью с известными людьми в формате ток-шоу, где, по выражению Меньшовой, «интересна не столько информация, сколько чувства».